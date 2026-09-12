"Невозможно": Песков цинично отреагировал на предложение Зеленского Путину

Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться лично в кулуарах саммита "Группы двадцати", который состоится в Майами в декабре 2026 года. В Кремле категорически отвергли эту идею.

Так, комментируя предложение Зеленского, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал встречу украинского и российского лидеров в Майами "невозможной". Об этом сообщает BFM TV.

Как в Кремле отреагировали на предложение Зеленского?

Это невозможно,

– заявил Песков в Нью-Дели.

Он повторил позицию Москвы, согласно которой встреча Путина и Зеленского может состояться только в российской столице.

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил слова Пескова. Он дерзко заявил, что Зеленскому "приглашение уже прислали". По его мнению, готовность Москвы принять украинского президента является "жестом доброй воли". Ведь Зеленский до сих пор не отменил указ о запрете контактов с Путиным и представителями российского руководства.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что в Москве еще даже не обсуждали возможность поездки Путина в США на саммит G7. По его словам, подготовка к международному саммиту продолжается в обычном режиме.

Заявления российских чиновников прозвучали в ответ на предложение Владимира Зеленского Путину встретиться лично на саммите G7 в Майами.