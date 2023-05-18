Путин каждый раз ищет новые оправдания для своей так называемой "СВО", ведь с самого начала у него не было конкретных целей. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковленко.
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Война – это порождение мозга Путина
По его словам, когда Путин начал эту кровавую авантюру, у него не было представления зачем это ему. Как впоследствии выяснилось, это был результат внутренних процессов в его голове
"Мы помним, что накануне вторжения проходило заседание Совбеза России и присутствовавшие не понимали, что он от них хочет. Путин буквально вытаскивал из каждого слово. Патрушев даже сказал, что может все таки, стоит поговорить с Украиной. На что Путин ответил: "никаких переговоров", – отметил Яковенко.
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Дурак станет синонимом Путина
Журналист добавил, что сейчас ситуация другая – все руководители России являются соучастниками этого преступления. Он вспомнил, как лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман назвал Путина: "Самый опасный дурак на земле". Путин начал войну, хотя ни ему, ни его режиму ничего не угрожало, а Украина не собиралась отвоевывать Крым военным путем.
"Военно-политическое руководство постоянно отмечало, что Украина будет возвращать Крым исключительно дипломатическим путем, но теперь все иначе. Я думаю, что Крым вернется уже в этом году. Из-за этого слово "дурак" будет вытесано во главе у Путина на разных языках, чтобы все поняли", – добавил Яковенко.
Как изменяются цели России в войне
- В начале вторжения Путин объявил, что целью так называемой "СВО" является "защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины". Потом к этому добавлялись новые цели, а старые исчезали из публичных выступлений.
- Главарь наемников "Вагнера" Евгений Пригожин недавно призвал завершить "СВО" и начать оборонную операцию на захваченных территориях.
- В украинской разведке считают, что в настоящее время основная цель России – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и начать "мирные" переговоры.