Путін щоразу шукає нові виправдання для своєї так званої "СВО", адже з самого початку він не мав конкретних цілей. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковленко.

Дивіться також Росія "знищила" 16 армій НАТО, але є нюанс: з чим можна порівняти 200 тисяч втрат ворога

Війна – це породження мозку Путіна

За його словами, коли Путін почав цю криваву авантюру, то нема уявлення навіщо це йому. Як згодом з’ясувалось, це був результат внутрішніх процесів у його голові.

"Ми пам’ятаємо, що напередодні вторгнення проходило засідання Ради безпеки Росії й присутні не розуміли, що він від них хоче. Путін буквально витягував з кожного слово. Патрушев навіть сказав, що може варто поговорити з Україною. На що Путін відповів: "ніяких переговорів", – зазначив Яковенко.

Ігор Яковленко про те, як в Росії хочуть перейменувати "СВО": дивитись відео

Дурак стане синонімом Путіна

Журналіст додав, що зараз ситуація інша – всі керівники в Росії є співучасниками цього злочину. Він пригадав, як лауреат Пулітцерівської премії Томас Фрідман назвав Путіна: "Найнебезпечніший дурак на землі". Путін розпочав війну, хоча ні йому, ні його режиму нічого не загрожувало, а Україна не збиралась відвойовувати Крим військовим шляхом.

"Військово-політичне керівництво постійно наголошувало, що Україна буде повертати Крим виключно дипломатичним шляхом, але тепер усе інакше. Я думаю, що Крим повернеться вже цього року. Через це, слово "дурак" буде витесано на чолі у Путіна різними мовами, щоб усі зрозуміли", – додав Яковенко.

Як змінюються цілі Росії у війні