Российский диктатор Владимир Путин заявил, что появление европейского военного контингента в Украине будет означать прямую войну с Россией. Эту позицию полностью подтвердили в Кремле, подчеркнув, что "это не красная линия, это позиция России".

Слова Дмитрия Пескова цитируют российские СМИ.

Позиция Кремля и реакция на возможное развертывание войск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что предупреждения относительно европейского военного контингента являются не просто запугиванием, а официальной позицией Кремля.

По его словам, эта позиция доведена до сведения европейских лидеров в максимально конкретной форме.

Слова Владимира Путина о том, что европейский военный контингент в Украине будет означать войну с Россией – это не красная линия, это позиция России, причем доведенная до всего мира в предельно конкретной и понятной манере,

– дерзко высказался он.

Пресс-секретарь Кремля также добавил, что страны БРИКС не обязательно разделяют все взгляды Москвы, хотя многие из них якобы понимают ошибки европейских властей. Он подчеркнул, что для российского руководства решающим остается исключительно видение их президента.

Ранее мы сообщали, что во время выступления на полях саммита БРИКС глава Кремля обвинил европейские государства в попытках втянуть Украину в НАТО еще с 2014 года. Диктатор утверждает, что западные политики почувствовали безнаказанность после распада СССР и пытались давить на Россию сначала из-за событий на Кавказе, а теперь из-за украинских территорий.

Российский лидер также связал успех пророссийской партии "Альтернатива для Германии" на выборах в Саксонии-Анхальт с тем, что европейцы якобы понимают риски прямого столкновения.

При этом он заверил, что у Москвы якобы нет оснований для конфликта с Европой, поскольку все споры были урегулированы по итогам Второй мировой войны.

Следует отметить, что военные эксперты предупреждают о возможной попытке России совершить атаку на страны НАТО в ближайшее время. Среди вероятных сценариев аналитики называют точечные удары по европейским городам или ограниченное наземное вторжение.