Cлова Дмитра Пєскова цитують російські медіа.

Позиція Кремля та реакція на можливе розгортання військ

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що застереження щодо європейського військового контингенту є не просто залякуванням, а офіційною позицією Кремля.

За його словами, цю позицію доведено до європейських лідерів у максимально конкретній формі.

Слова Володимира Путіна про те, що європейський військовий контингент в Україні означатиме війну з Росією – це не червона лінія, це позиція Росії, причому доведена до всього світу в гранично конкретній та зрозумілій манері,

– зухвало висловився він.

Речник Кремля також додав, що країни БРІКС не обов'язково поділяють усі погляди Москви, хоча багато з них нібито розуміють помилки європейської влади. Він підкреслив, що для російського керівництва вирішальним залишається виключно бачення їхнього президента.

Раніше ми повідомляли, що під час виступу на полях саміту БРІКС очільник Кремля звинуватив європейські держави у спробах затягнути Україну до НАТО ще з 2014 року. Диктатор стверджує, що західні політики відчули безкарність після розпаду СРСР і намагалися тиснути на Росію спочатку через події на Кавказі, а тепер через українські території.

Російський лідер також пов'язав успіх проросійської партії Альтернатива для Німеччини на виборах у Саксонії-Ангальт із тим, що європейці нібито розуміють ризики прямого зіткнення.

При цьому він запевнив, що Москва нібито не має підстав для конфлікту з Європою, оскільки всі суперечки були вирішені за підсумками Другої світової війни.

Слід зауважити, що військові експерти попереджають про можливу спробу Росії атакувати країни НАТО найближчим часом. Серед ймовірних сценаріїв аналітики називають точкові удари по європейських містах або обмежене наземне вторгнення.