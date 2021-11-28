Речь идет о заявлении Президента Украины от 26 ноября. Комментарий спикера Владимира Путина появился только 28 ноября.

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В Кремле отказались кометировать вопросы списков на обмен

Это без комментариев,

– сказал Песков.

Кстати, в этот день рупор Путина цинично заявил, что Россия не намерена наступать на Украину. Заявления западных СМИ и президента Владимира Зеленского государство-агрессор называет "истерией".

Обратите внимание! 1 сентября 2021 года Владимир Зеленский на встрече с Джо Байденом в США передал ему список из 450 украинцев, находящихся в заключении в оккупированном Донбассе и Крыму, а также в России. Президент Украины попросил помочь их освобождению.

Кратко о списках обмена пленными