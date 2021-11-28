Мовиться про заяву Президента України від 26 листопада. Коментар речника Володимира Путіна з'явився тільки 28 листопада.
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У Кремлі відмовились кометувати питання списків на обмін
Це без коментарів,
– сказав Пєсков.
До речі, у це же день рупор Путіна цинічно заявив, що Росія не має наміру наступати на Україну. Заяви західних ЗМІ та президента Володимира Зеленського держава-агресорка називає "істерією".
Коротко про списки на обмін полоненими
- 26 листопада під час пресмарафону Володимир Зеленський заявив, що є верифікований повний список полонених, яких незаконно утримує Росія, який вже передали Туреччині.
- Зокрема Президент України пояснював, що говорив з Реджепом Ердоганом. Зеленський йому подякував, проте заявив – наразі ще немає відповіді.
- Глава дерджави очікує на розмову президентів США та Росії. Список полонених вже передали, українська сторона сподівається, що це питання порушать.