Мовиться про заяву Президента України від 26 листопада. Коментар речника Володимира Путіна з'явився тільки 28 листопада.

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У Кремлі відмовились кометувати питання списків на обмін

Це без коментарів,

– сказав Пєсков.

До речі, у це же день рупор Путіна цинічно заявив, що Росія не має наміру наступати на Україну. Заяви західних ЗМІ та президента Володимира Зеленського держава-агресорка називає "істерією".

Зверніть увагу! 1 вересня 2021 року Володимир Зеленський на зустрічі з Джо Байденом у США передав йому список з 450 українців, які перебувають в ув'язненні в окупованому Донбасі та Криму, а також в Росії. Президент України попросив посприяти їхньому звільненню.

Коротко про списки на обмін полоненими