Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Именно в эту дату президент Украины Владимир Зеленский предлагал провести в Турции прямые двусторонние переговоры.

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Чем занят Путин

Российский чиновник не указал никаких деталей о том, какие рабочие встречи запланированы у Владимира Путина 15 мая. На уточняющий вопрос пропагандистов, Песков лишь снова повторил фразу "рабочие встречи".

Несмотря на это, пресс-секретарь Кремля ранее отмечал, что в Турцию приедет российская делегация, не указывая имен тех, кто в нее войдет. По его словам, имена обнародуют только тогда, когда Путин "сочтет это необходимым".

По данным Washingron Post, Россию на предстоящих переговорах в Турции могут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.