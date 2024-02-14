По словам Пескова, так называемая "СВО" закончится только тогда, когда все ее цели "будут выполнены". Об этом он заявил российским пропагандистам 14 февраля в Москве.
Смотрите также Сил как под Авдеевкой: в ВСУ рассказали, где Россия готовит новое мощное наступление
Это уже не только "операция" против Украины
Песков в очередной раз повторил российскую байку о "цели СВО". По его словам, так называемая "операция", которая была начата против нашего государства в 2022 году, якобы может длиться дольше, чем планировалось. Однако главные задачи якобы будут выполнены.
Специальная военная операция будет продолжена до того момента, пока все поставленные задачи будут достигнуты,
– заявил Песков.
Он также отметил, что "вмешательство Запада в конфликт" может затянуть этот процесс, но не изменить его ход.
Как отметил кремлевский чиновник, в первую очередь "СВО" было развернуто против Украины. Впрочем, со временем она вроде бы приняла форму войны прежде всего против "коллективного Запада".
Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую касаются конфликта. Да, это может привести к тому, что "операция" будет длиться чуть дольше, но изменить ход вещей не может,
– добавил Песков.
В частности, в Кремле впервые отреагировали на атаку по "Цезарю Куникову". По словам Пескова, Кремль не комментирует сообщения об атаке на российский корабль в Черном море. Он пояснил, что причина в том, что это связано с ходом спецоперации.
У Байдена заявили о "серьезной угрозе нацбезопасности": основное
- В среду, 14 февраля, глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер сообщил информацию о "серьезной угрозе национальной безопасности". По информации источников CNN, эта "опасность" связана с Россией.
- Один из источников издания, который видел разведданные, отметил, что "на самом деле речь идет о дестабилизирующем российском потенциале, который вызывает большое беспокойство, о котором нам недавно стало известно".
- Тернер призвал президента Джо Байдена рассекретить "всю информацию, касающуюся этой угрозы".
- Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что он лично связался с ведущими законодателями из комитетов по вопросам национальной безопасности. Это якобы произошло еще до того, как Тернер публично предупредил о "серьезной угрозе национальной безопасности".
- Он также уточнил, что брифинг с ключевыми законодателями назначен на 15 февраля.