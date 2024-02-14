По словам Пескова, так называемая "СВО" закончится только тогда, когда все ее цели "будут выполнены". Об этом он заявил российским пропагандистам 14 февраля в Москве.

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Это уже не только "операция" против Украины

Песков в очередной раз повторил российскую байку о "цели СВО". По его словам, так называемая "операция", которая была начата против нашего государства в 2022 году, якобы может длиться дольше, чем планировалось. Однако главные задачи якобы будут выполнены.

Специальная военная операция будет продолжена до того момента, пока все поставленные задачи будут достигнуты,

– заявил Песков.

Он также отметил, что "вмешательство Запада в конфликт" может затянуть этот процесс, но не изменить его ход.

Как отметил кремлевский чиновник, в первую очередь "СВО" было развернуто против Украины. Впрочем, со временем она вроде бы приняла форму войны прежде всего против "коллективного Запада".

Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую касаются конфликта. Да, это может привести к тому, что "операция" будет длиться чуть дольше, но изменить ход вещей не может,

– добавил Песков.

В частности, в Кремле впервые отреагировали на атаку по "Цезарю Куникову". По словам Пескова, Кремль не комментирует сообщения об атаке на российский корабль в Черном море. Он пояснил, что причина в том, что это связано с ходом спецоперации.

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