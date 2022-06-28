У Зеленского ответили Пескову на дерзкое заявление об "окончании войны до конца суток"

В Кремле заявили, что войну в Украине можно закончить "до конца суток". На это уже отреагировал Михаил Подоляк.

Москва действительно может закончить войну, – Подоляк объяснил, как именно

Когда представитель российского президента Дмитрий Песков говорил, что войну можно закончить "до конца суток", то имел в виду не то, что Россия заберет свои войска назад и перестанет обстреливать украинские города ракетами. В его больном воображении война завершится, если Украина "капитулирует".

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В ответ на это советник руководителя Офиса Президента отметил, что действительная война может завершиться до конца суток. Однако это произойдет только в том случае, если руководство России вдруг станет адекватным.

Снова Z-ультиматумы? Не Украина начала эту войну, чтобы прекратить ее "по приказу". Закончить войну могут в Москве в любой момент, просто вернувшись к адекватности: перестать отправлять ракеты по городам, отвести войска и отказаться от "ядерной пропаганды",

– подчеркнул Подоляк.

Когда может завершиться война

Сейчас украинские защитники прилагают все усилия, чтобы не дать россиянам продвигаться на Востоке страны. Однако когда завершится война, никто не знает. В то же время глава разведки Кирилл Буданов недавно заявил, что в августе должен произойти переломный момент, после которого боевые действия снизятся до нуля. Такую информацию глава ГУР Минобороны обнародовал, опираясь на данные о российских резервах и ресурсах.

В то же время президент Владимир Зеленский, выступая перед лидерами G7, говорил, что войну следует завершить до зимы.

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