Москва дійсно може завершити війну, – Подоляк пояснив, як саме

Коли речник російського президента Дмитро Пєсков казав, що війну можна закінчити "до кінця доби", то мав на увазі не те, що Росія забере свої війська назад й перестане обстрілювати українські міста ракетами. У його хворій уяві війна завершиться, якщо Україна "капітулює".

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У відповідь на це радник керівника Офісу Президента зазначив, що війна дійсно може завершитися до кінця доби. Однак це станеться лише у тому разі, якщо керівництво Росії раптом стане адекватним.

Знову Z-ультиматуми? Не Україна почала цю війну, щоб припинити її "за наказом". Закінчити війну можуть у Москві в будь-який момент, просто повернувшись до адекватності: перестати відправляти ракети по містах, відвести війська та відмовитися від "ядерної пропаганди",

– наголосив Подоляк.

Коли може завершитися війна

Наразі українські захисники докладають всіх зусиль, щоб не дати росіянам просуватися на Сході країни. Однак коли завершиться війна – ніхто не знає. Водночас голова розвідки Кирило Буданов нещодавно заявив, що у серпні має статися переломний момент, після якого бойові дії знизяться до нуля. Таку інформацію глава ГУР Міноборони оприлюднив опираючись на дані про російські резерви та ресурси.

Водночас президент Володимир Зеленський, виступаючи перед лідерами G7, казав, що війну слід завершити до зими.

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