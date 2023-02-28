В этом заявлении "рупор Кремля" разгоняет ключевые тезисы о том, что нужно сесть за стол переговоров касательно войны в Украине. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян.
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Россия ищет союзников среди стран третьего мира
Россия традиционно манипулирует тезисом якобы "Запад напал на страну-агрессора и воюет руками Украины". Это заявление Пескова направлено на наблюдателя из условных Никарагуа или Бразилии. Мол, российский диктатор Владимир Путин хочет мира, а "плохой" Запад якобы стремится продолжать войну в Украине.
А значит, причиной того, что в странах третьего мира дорожает еда или суда не доходят через зерновой коридор, вовсе не Россия, а то, что Запад вроде бы не хочет завершать войну.
Это та мифологема, с которой они работают. Песков вполне понимает, зачем толкает этот тезис. Более того, звучит он не только от Пескова и будет звучать дальше,
– заметил политолог.
Саакян прокомментировал заявления Пескова: смотрите видео
Кремль прорабатывает сценарии на Запад
Среди прочего представитель российского диктатора сказал, что еще рано говорить об участии Путина в президентских выборах 2024 года. Так, российские элиты могут рассматривать вариант, что к власти в России может прийти другой человек, но здесь несколько другая история.
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Прежде всего Песков является "рупором" Путина, поэтому говорит это немного с другой целью. В общем, это стандартная схема для главы Кремля, когда он до последнего тянет интригу касательно участия в выборах. Это позволяет российскому диктатору:
- проверить на крепость российские элиты и держать их в тонусе;
- подогревать то, что именно Путин будет принимать решение об участии в выборах, то есть вся власть в его руках;
- создать образ неоднозначности и работать на экспорт. Так, на Западе постоянно говорят о необходимости смены путинского режима, поэтому это позволяет создать такую неоднозначность, мол, глава Кремля отойдет от власти. А поэтому Западу не нужно вводить серьезные санкции против России и начинать договариваться.
"Кремль прорабатывает разные сценарии на Запад. По мнению кремлевских политтехнологов, по меньшей мере дискуссия по поводу этих сценариев может пошатнуть ряды поддержки Украины", – подытожил политолог.