Песков ответил, приветствовал ли Путин Украину с Днем Независимости

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал, что не знает, приветствовал ли Владимир Путин Украину с Днем Независимости.

Об этом сообщает УНИАН.

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Во время общения с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН в РФ относительно поздравлений от Путина, Песков отметил, что уточнит эту информацию.

Мне нужно будет уточнить. Я не владею информацией о том, что такое поздравление следовало,

– подытожил пресс-секретарь Путина Песков.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин считает новые санкции Соединенных Штатов Америки контрпродуктивными и бессмысленными шагами. Об этом глава Кремля заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте.