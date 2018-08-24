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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Пєсков відповів журналістам, чи вітав Путін Україну з Днем Незалежності

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Пєсков і Путін
Пєсков і Путін / Фото з відкритих джерел

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков сказав, що не знає, чи вітав Володимир Путін Україну з Днем Незалежності.

Про це повідомляє УНІАН.

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Під час спілкування з журналістами, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН у РФ щодо привітання від Путіна, Пєсков зазначив, що уточнить таку інформацію.

Мені потрібно буде уточнити. Я не володію інформацією про те, що таке привітання прямувало,
– підсумував прес-секретар Путіна Пєсков.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін вважає нові санкції Сполучених Штатів Америки контрпродуктивними та безглуздими кроками. Про це очільник Кремля заявив після на прес-конференції після зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

 
 
Теги: Новини України День Незалежності Новини політики Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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