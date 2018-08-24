Пєсков відповів журналістам, чи вітав Путін Україну з Днем Незалежності

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков сказав, що не знає, чи вітав Володимир Путін Україну з Днем Незалежності.

Про це повідомляє УНІАН.

Читайте також: У Путіна зараз до біса адвокатів у нашому політикумі, – Порошенко

Під час спілкування з журналістами, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН у РФ щодо привітання від Путіна, Пєсков зазначив, що уточнить таку інформацію.

Мені потрібно буде уточнити. Я не володію інформацією про те, що таке привітання прямувало,

– підсумував прес-секретар Путіна Пєсков.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін вважає нові санкції Сполучених Штатів Америки контрпродуктивними та безглуздими кроками. Про це очільник Кремля заявив після на прес-конференції після зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.