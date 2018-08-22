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Путін назвав нові американські санкції контрпродуктивними

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Володимир Путін
Володимир Путін / ria.ru

Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає нові санкції Сполучених Штатів Америки контрпродуктивними та безглуздими кроками.

Про це повідомило видання "РИА "Новости".

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Про це очільник Кремля заявив після на прес-конференції після зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

Щодо санкцій, то ці дії є контрпродуктивними та безглуздими, особливо проти такої країни як Росія, – зауважив Володимир Путін відповідаючи на питання журналіста.

Нагадаємо, 21 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Крім того, раніше 24 канал повідомляв, що 22 серпня США запровадять нові санкції проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Очікується, що вже 22 серпня вступить в силу перший пакет санкцій США. Мовиться, перш за все, про введення обмежень на постачання до Росії продукції подвійного призначення.

ХРОНІКА ПОДІЙ

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Володимир Путін Санкції
Джерело: 24 Канал
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