США посилюють санкції проти Росії: у РФ оцінили наслідки

Санкції Сполучених Штатів Америки щодо російського держборгу у разі їх введення можуть призвести до відтоку 8-10% інвесторів з російських суверенних боргових паперів.

Такі висновки наводяться в дослідженні Аналітичного кредитного рейтингового агентства, передає ТАСС.

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Введення санкцій за купівлю російського держборгу може скоротити базу інвесторів і, відповідно, збільшити середню вартість запозичень для держави. Припускаючи, що географічний розподіл можливих власників приблизно відповідає розподілу поточних власників, ми оцінюємо потенціал падіння обсягів попиту в 8-10% до рівня початку 2018 року,

– йдеться в дослідженні.

Водночас, експерти АКРА зазначають, що в базовому сценарії прогнозу передбачається, що боргові санкції США вплинуть на поведінку інвесторів в американській юрисдикції, і в істотно меншій мірі – в інших.

Окрім того, на думку агентства, реальне зниження зовнішнього попиту на російські держоблігації можна було спостерігати вже після попереднього раунду санкцій в квітні 2018 року.

"На початок липня обсяг облігацій на руках нерезидентів знизився на 5,4%. Основне зниження припало на рублеві ОФЗ", – зазначили в АКРА.

Нагадаємо, США розробляють нові санкції проти Росії, які стосуватимуться пропутінських олігархів. Такий законопроект напередодні представили сенатори з Республіканської і Демократичної партій США. Нові санкції щодо Російської Федерації покликані покарати її, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді.



У Кремлі їх назвали економічною війною проти Москви. Адже нові обмеження позначаться на 70% російської економіки та 40% робітників. Вони стосуватимуться заборони експорту стратегічно важливих безпекових технологій та товарів до Росії.