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США ужесточают санкции против России: в РФ оценили последствия

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В России оценили последствия санкций США
В России оценили последствия санкций США / Фото из открытых источников

Санкции Соединенных Штатов Америки в отношении российского госдолга в случае их введения могут привести к оттоку 8-10% инвесторов из российских суверенных долговых бумаг.

Такие выводы приводятся в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства, передает ТАСС.

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Введение санкций за покупку российского госдолга может сократить базу инвесторов и, соответственно, увеличить среднюю стоимость заимствований для государства. Предполагая, что географическое распределение возможных владельцев примерно соответствует распределению текущих владельцев, мы оцениваем потенциал падения объемов спроса в 8-10% к уровню начала 2018 года,
– говорится в исследовании.

В то же время, эксперты АКРА отмечают, что в базовом сценарии прогноза предполагается, что долговые санкции США повлияют на поведение инвесторов в американской юрисдикции, и в существенно меньшей степени – в других.

Кроме того, по мнению агентства, реальное снижение внешнего спроса на российские гособлигации можно было наблюдать уже после предыдущего раунда санкций в апреле 2018 года.

"На начало июля объем облигаций на руках нерезидентов снизился на 5,4%. Основное снижение пришлось на рублевые ОФЗ", – отметили в АКРА.

Напомним, США разрабатывают новые санкции против России, которые коснутся пропутинских олигархов. Такой законопроект накануне представили сенаторы из Республиканской и Демократической партий США. Новые санкции в отношении Российской Федерации призваны наказать ее, если она будет вмешиваться в выборы в законодательные органы США, которые состоятся в ноябре.

В Кремле их назвали экономической войной против Москвы. Ведь новые ограничения скажутся на 70% российской экономики и 40% рабочих. Они будут касаться запрета экспорта стратегически важных технологий безопасности и товаров в России.

Теги: Новости США Новости политики Новости России Украина – Россия Санкции
Источник: 24 Канал
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