Путин назвал новые американские санкции контрпродуктивными

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что новые санкции Соединенных Штатов Америки являются контрпродуктивными и бессмысленными шагами.

Об этом сообщило издание "РИА" Новости ".

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Об этом глава Кремля заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Что касается санкций, то эти действия являются контрпродуктивными и бессмысленными, особенно против такой страны как Россия, отметил Владимир Путин отвечая на вопрос журналиста.

Напомним, 21 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее враждебного кибервмешательства. Кроме того, ранее 24 канал сообщал, что 22 августа США введут новые санкции против Кремля из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.



Ожидается, что уже 22 августа вступит в силу первый пакет санкций США. Говорится, прежде всего, о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

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