18:39
22 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
23°C 14°C
  • четверг
    23°C 11°C
  • пятница
    27°C 10°C
  • суббота
    29°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда управляет картонным роботом. Жириновский дает уроки английского
Вєсті Кремля
21:21, 21 августа
Вести.UA. Поплавский подался в доктора. Медиаимперия Медведчука
Вєсті.UA
21:03, 21 августа
Схемы Януковича живут и процветают, или Почему за промахи строителей наказали врачей
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Путин назвал новые американские санкции контрпродуктивными

63 Читати новину українською
Володимир Путін
Володимир Путін / ria.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что новые санкции Соединенных Штатов Америки являются контрпродуктивными и бессмысленными шагами.

Об этом сообщило издание "РИА" Новости ".

Читайте также: Что будет происходить в России в случае введения новых санкций со стороны США

Об этом глава Кремля заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Что касается санкций, то эти действия являются контрпродуктивными и бессмысленными, особенно против такой страны как Россия,  отметил Владимир Путин отвечая на вопрос журналиста.

Напомним, 21 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее враждебного кибервмешательства. Кроме того, ранее 24 канал сообщал, что 22 августа США введут новые санкции против Кремля из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ожидается, что уже 22 августа вступит в силу первый пакет санкций США. Говорится, прежде всего, о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

ХРОНИКА Событий

Теги: Новости России Новости политики Новости США Санкции Владимир Путин
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Путешествия по Украине: невероятные места Луганщины, о которых Вы не знали
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: невероятные места Луганщины, о которых Вы не знали
Андрій Шляхтін
США показали українцям приклад, як судити злочинців – Пола Манафорта визнали винним
сегодня, 17:02 США показали українцям приклад, як судити злочинців – Пола Манафорта визнали винним
Блог Соцмережі
Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
сегодня, 11:00 Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
Все очень серьезно: по Трампу нанесли двойной удар
сегодня, 16:33 Все очень серьезно: по Трампу нанесли двойной удар
Бунт у "ДНР": особиста охорона хоче втекти від Захарченка
сегодня, 15:02 Бунт у "ДНР": особиста охорона хоче втекти від Захарченка
Олексій Чибісов
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Какой вес всего населения Земли: ученые посчитали
 29 мая 2017 , 06:03
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук