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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Песков прокомментировал возможность встречи Порошенко и Путина

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      Путин и Порошенко
      Путин и Порошенко / Фото из открытых источников

      Конфликт в Азовском море не нуждается в прямых переговорах президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина.

      Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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      "Собственно, ситуация не требует успокоения. Успокоение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы Российской Федерации", – сказал Песков, комментируя предложение госсекретаря США Майк Помпео провести прямые переговоры лидеров для урегулирования вопроса.

      Пресс-секретарь отметил, что Путин озвучит свою позицию по этому инциденту"в ближайшие дни".

      В ближайшие дни позиция президента будет озвучена.. Недооценивать значение и опасность подобных провокаций было бы неправильным,
      - отметил Песков.

      Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно из-за того, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут в 9 утра 28 ноября.

      Теги: Новости политики Петр Порошенко Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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