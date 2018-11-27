Песков прокомментировал возможность встречи Порошенко и Путина

Конфликт в Азовском море не нуждается в прямых переговорах президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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"Собственно, ситуация не требует успокоения. Успокоение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы Российской Федерации", – сказал Песков, комментируя предложение госсекретаря США Майк Помпео провести прямые переговоры лидеров для урегулирования вопроса.

Пресс-секретарь отметил, что Путин озвучит свою позицию по этому инциденту"в ближайшие дни".

В ближайшие дни позиция президента будет озвучена.. Недооценивать значение и опасность подобных провокаций было бы неправильным,

- отметил Песков.

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно из-за того, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут в 9 утра 28 ноября.