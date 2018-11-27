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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Пєсков прокоментував можливість зустрічі Порошенка та Путіна

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      Путін та Порошенко
      Путін та Порошенко / Фото з відкритих джерел

      Конфлікт в Азовському морі не потребує прямих переговорах президентів України і Росії Петра Порошенка та Володимира Путіна.

      Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

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      "Власне, ситуація не потребує заспокоєння. Запокоєння відбулося позавчора, коли наші прикордонники умиротворили порушників державного кордону Російської Федерації", – сказав Пєсков, коментуючи пропозицію держсекретаря США Майка Помпео провести прямі переговори лідерів для врегулювання питання.

      Прес-секретар зазначив, що Путін озвучить свою позицію щодо цього інциденту "в найближчі дні".

      У найближчі дні позиція президента буде озвучена.. Недооцінювати значення і небезпеку подібних провокацій було б неправильним,
      – наголосвив Пєсков.

      Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

      Теги: Новини політики Петро Порошенко Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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