Соперник Орбана приехал в Украину и почтил память павших военных
Венгерский политик Петер Мадьяр, который является главным соперником Орбана, прибыл в Киев. Отмечается, что он уже почтил павших защитников Украины у стены памяти на стенах Михайловского златоверхого монастыря.
Петер Мадьяр поделился фото поездки на своей странице в фейсбук.
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Венгерский политик в Киеве
В Киеве у стены мемориала десяткам тысяч украинских жертв войны,
– написал Петер Мадьяр.
Он добавил, что из соображений безопасности первая регистрация вживую состоится около 11.00 по венгерскому времени (12:00 по киевскому). Он отметил, что в случае воздушной тревоги регистрация может задержать. В момент написания поста российские самолеты были в небе, что и вызвало опасения венгерского политика.
Петер Мадьяр возле Михайловского собора: смотрите фото
Отметим, что партия "Тиса" Петера Мадьяра добилась успеха на выборах в Европарламент. Ее создали всего за несколько месяцев до выборов, что не помешало получить значительную поддержку народа. Основная цель главы Мадьяра – смена Орбана и авторитарной власти демократическим путем.