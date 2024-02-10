Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался, что венгерское правительство считают "другом Путина". По его словам, страна "поднимает важные вопросы", но ее никто не слышит.

Венгерский министр убежден, что на их мнение никто не обращает внимание, из-за чего возникает конфликт. Он отметил, что у Венгрии собственная “уникальная политическая стабильность”.

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Венгрия и ее интересы

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что его правительство "нарушает важное дело, а другие действуют так, будто ничего не произошло". Он пожаловался, что это свидетельствует о том, что в последние годы нет реального пространства для рационального диалога по стратегическим вопросам – "ситуация ухудшается".

Если мы выдвигаем такое требование, то в ответ получаем не обсуждение, не изучение того, как мы можем найти решение, а навешивание ярлыков друзей Путина, кремлевских пропагандистов или, возможно, российских шпионов,

– пожаловался глава МИД.

В то же время он добавил, что если бы было место для рационального диалога, если бы было "взаимное уважение". По словам Сийярто, если бы те, кто постоянно говорит о демократии, обращали внимание на другое мнение, то стигматизации можно было бы избежать.

По мнению министра, правительство Венгрии всегда было честным относительно своей стратегии и целей, что "возможно благодаря уникальной политической стабильности, которая царит в стране". Именно поэтому, как отметил Сийярто, они могут позволить себе говорить то, что делают, и делать то, о чем говорят.

Венгрия и война