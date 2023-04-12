Сийярто оправдывается, что принял главу белорусского МИД Беларуси "ради мира"

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто встретился с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником. По его словам, это потому, что он "хочет избежать расширения войны".

Алейник 11 апреля прибыл в Венгрию для участия в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а Сийярто уже начал оправдывать их встречу. Он заявил, что Венгрия просто как можно быстрее стремится к миру в Украине. Об этом пишет российское пропагандистское издание.

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Сийярто постарался объяснить встречу с белорусским министром

Он заявил, что Беларусь в начале полномасштабной войны в Украине "выступала за мирные переговоры". Поэтому Венгрия надеется, что эти мирные переговоры "скорее возобновятся". При этом он забыл сказать, что Белоруссия поддерживает войну против Украины и даже пропустила российских военных через свою территорию.

Несмотря на любые критики и нападения, очень важно было, чтобы мы сегодня здесь, в Будапеште, встретились. Венгрия за мир, хочет скорейшего мира. Мы хотели бы, чтобы война, которая идет у нас по соседству, закончилась,

– сказал он.

Венгрия боится расширения войны

По словам Сийярто, Венгрия хочет избежать расширения войны. Якобы это еще одна причина, почему он встретился с белорусским министром.

Сегодняшнюю встречу я использовал для того, чтобы попросить господина министра, чтобы Беларусь сделала все возможное для предотвращения расширения этой войны.

– заявил Сийярто.

Также он заявил, что внешнеполитические ведомства должны хранить каналы коммуникаций открытыми, а не изолировать представителей той или иной страны.