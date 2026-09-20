"Орбановский неудачник": в Венгрии неизвестный плеснул вином в премьер-министра Петера Мадяра

Во время праздника сбора винограда в венгерском городе Сексард местный житель облил вином Петера Мадяра. Политик не растерялся и превратил неприятную ситуацию в шутку.

Инцидент произошел вечером 19 сентября, когда чиновник по пути в Будапешт решил заехать на местную ярмарку. Этот курьезный момент попал на видео, которое опубликовал сам Мадьяр.

Каковы подробности?

Петер Мадяр стоял у одного из буфетов и общался с людьми. В этот момент к нему подошел неизвестный мужчина, сделал глоток из своего бокала и неожиданно вылил остатки напитка прямо в сторону чиновника.

По данным венгерских журналистов, в бокале нападавшего могло быть обычное вино или же фрьоч – популярный местный напиток, разбавленный газированной водой.

Премьер-министра Венгрии облили вином: смотрите видео

После своей выходки мужчина сразу поспешил покинуть место происшествия, тогда как премьер спокойно продолжил разговор с присутствующими.

В своем посте он предположил, что нападавший просто расстроился из-за общей радостной атмосферы на празднике. Политик назвал обидчика "орбановским бойцом", которому не хватило смелости даже посмотреть ему в глаза.

Жаль хорошего сексардского вина,

– отметил Мадьяр.

Не первое нападение

Это уже не первый случай агрессивного поведения в отношении главы правительства. Ранее в Будапеште возле Западного вокзала неизвестный плюнул в Мадьяра, когда тот направлялся на пресс-конференцию. Несмотря на такие инциденты, чиновник уверяет, что совершенно не чувствует угрозы и считает свою страну вполне безопасной.