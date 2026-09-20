Інцидент стався ввечері 19 вересня, коли посадовець дорогою до Будапешта вирішив заїхати на місцевий ярмарок. Курйозний момент потрапив на відео, яке опублікував сам Мадяр.

Які подробиці?

Петер Мадяр стояв біля одного з буфетів і спілкувався з людьми. У цей момент до нього наблизився невідомий чоловік, зробив ковток зі свого келиха і несподівано вилив залишки напою прямо в бік урядовця.

За даними угорських журналістів, у склянці нападника могло бути звичайне вино або ж фрьоч – популярний місцевий напій, розбавлений газованою водою.

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Після своєї витівки чоловік одразу поспішив покинути місце події, тоді як прем'єр спокійно продовжив розмову з присутніми.

У своєму дописі він припустив, що нападник просто засмутився через загальну радісну атмосферу на святі. Політик назвав кривдника "орбанівським бійцем", якому забракло сміливості навіть подивитися йому в очі.

Шкода доброго сексардського вина,

– зазначив Мадяр.

Не перший напад

Це вже не перший випадок агресивної поведінки щодо очільника уряду. Раніше в Будапешті біля Західного вокзалу невідомий плюнув у Мадяра, коли той прямував на пресконференцію. Попри такі інциденти, посадовець запевняє, що зовсім не відчуває загрози та вважає свою країну цілком безпечною.