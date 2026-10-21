Путин бережет свою резиденцию, а Петербург подвергается ударам: почему России не хватает "Панцирей"

Украинские беспилотники продолжают проводить атаки на важные объекты в окрестностях Санкт-Петербурга, в частности на нефтяную, портовую и логистическую инфраструктуру. В то же время Россия сосредоточила значительно больше средств противовоздушной обороны вокруг Москвы и резиденции Владимира Путина на Валдае, хотя его родной город также нуждается в защите.

Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала объяснил, почему российская ПВО настолько неравномерно распределена между стратегическими объектами. По его мнению, Кремлю приходится выбирать, какие районы прикрывать в первую очередь, и этот выбор создает дополнительные возможности для украинских ударов.

В Санкт-Петербурге не хватает "Панцирей"

Во время последних атак на Санкт-Петербург и его окрестности под угрозой оказались сразу несколько направлений российской инфраструктуры. Среди объектов, о которых сообщалось во время налетов, были нефтяной терминал, портовые мощности, дата-центр и объекты цифровых сервисов. В то же время масштабы повреждений каждой из этих целей пока точно неизвестны.

Особое внимание привлекло количество позиций зенитных ракетных комплексов "Панцирь" в различных регионах России. По данным, приведенным в ходе беседы, вокруг Москвы насчитывается более 98 таких позиций, на Валдае – более 31, а вблизи Санкт-Петербурга – всего две и еще восемь подготовленных земляных насыпей.

Такая разница выглядит особенно заметной, учитывая статус Петербурга, который остается одним из важнейших российских городов.

Санкт-Петербург – это родина Путина. Он там родился, это его родной город. Кроме того, он считается второй столицей Российской Федерации. Северной столицей, как они ее называют,

– рассказал Попович.

Важное значение имеет и то, что комплексы "Панцирь" предназначены, в частности, для противодействия беспилотникам. Россия модернизировала эти системы для борьбы с современными воздушными угрозами, поэтому их небольшое количество вокруг Петербурга нельзя объяснить непригодностью для таких задач.

Причин более слабого прикрытия города военный обозреватель назвал две. Прежде всего, России в целом не хватает зенитных комплексов, чтобы одновременно защищать важные предприятия, военные объекты, города и позиции армии. Кроме того, Кремль отдает предпочтение Москве, стараясь максимально ограничить последствия войны для жителей столицы.

Время от времени они все же ощущают последствия войны: происходят прорывы украинских дронов в Москву. Но задача Кремля – сделать так, чтобы эти последствия ощущались как можно меньше,

– отметил военный обозреватель.

Для российского руководства столица остается главным направлением обороны, даже несмотря на то, что украинским беспилотникам иногда удается прорываться сквозь ее ПВО. Из-за ограниченного количества комплексов российское командование не может обеспечить одинаковую плотность противовоздушной обороны вокруг всех больших городов.

Путин прикрывает Валдай

Вторым приоритетом российского руководства Попович назвал Валдай, где расположена одна из резиденций Владимира Путина. Значительное количество позиций ПВО в этом районе он связывает прежде всего с необходимостью защищать самого диктатора.

Сосредоточение дефицитных комплексов возле президентской резиденции сокращает возможности прикрытия других районов России и военных позиций на фронте. Санкт-Петербург, несмотря на свое значение для российской экономики, оказался среди городов, которые имеют значительно меньше средств защиты.

Украинские атаки по району Петербурга охватывают различные типы объектов. Удары по нефтяной, транспортной и цифровой инфраструктуре заставляют российскую сторону учитывать угрозы сразу для нескольких важных отраслей.

Хочется продолжения, особенно на фоне этих историй, связанных с Дональдом Трампом. Они сугубо политические, предвыборные,

– высказался Попович.

В то же время военный обозреватель не берется прогнозировать, как изменится позиция американского президента после голосования 3 ноября. Он допускает, что отношение самого Трампа к Украине может и не улучшиться, поэтому важным остается объяснение действий Украины международной аудитории.

Владимир Зеленский уже активно поднимает эти вопросы в интервью зарубежным изданиям, в частности Bloomberg. Украина пытается донести до американского общества свою позицию относительно ударов по российской территории и необходимости ослаблять возможности Кремля продолжать войну.

Если мы уже пытаемся удерживать информационную повестку дня и инициативу в этом смысле, то нужно и дальше рассказывать обо всем, что происходит вокруг этих событий, зарубежным СМИ,

– пояснил военный обозреватель.

Попович считает, что такая работа помогает Украине сохранять поддержку американского общества, которое, по его оценке, в целом одобрительно относится к ударам по российским НПЗ и другим важным объектам. Он убежден, что Украина должна продолжать эти атаки и одновременно объяснять их значение западным партнерам.

Попович об ударах по Петербургу: смотрите видео