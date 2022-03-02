В Петербурге жестоко разгоняют митинги

В Санкт-Петербурге проходят митинги против войны России в Украине. Протестующих задерживают.

В Санкт-Петербурге несколько сотен горожан вышли на антивоенные митинги. В то же время российская полиция пыталась жестоко разогнать мирные протесты.

Внимание Военное положение поможет России остановить протесты, – Гозман

На видео видно, что россияне не совершали никаких провокаций. Впрочем, российская полиция ловила митингующих. Больше всего пострадали женщины – их силой тянули в отделения.

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