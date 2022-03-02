В Петербурге жестоко разгоняют митинги
2 марта 2022 , 20:19Читати новину українською
Источник:Оперативный ВСУ
В Санкт-Петербурге проходят митинги против войны России в Украине. Протестующих задерживают.
В Санкт-Петербурге несколько сотен горожан вышли на антивоенные митинги. В то же время российская полиция пыталась жестоко разогнать мирные протесты.
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На видео видно, что россияне не совершали никаких провокаций. Впрочем, российская полиция ловила митингующих. Больше всего пострадали женщины – их силой тянули в отделения.
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