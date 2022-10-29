Зеленский поблагодарил всех, кто присоединился к петиции за активную гражданскую позицию. Украинский лидер напомнил, что правовое содержание гражданства Украины, основания и порядок его обретения и прекращения определяет закон "О гражданстве Украины".

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По поручению Зеленского Комиссия при президенте по вопросам гражданства изучит этот вопрос. В процессе проверят, есть ли основания, чтобы прекратить гражданство судьи Львова. По результатам – примут соответствующее решение.

Алина Михайлова – автор петиции – уже отреагировала на решение президента. Она отметила, что получила соответствующее письмо от Зеленского.

Основания для прекращения гражданства, конечно, есть. Желаю Комиссии как можно скорее их предоставить президенту. Жаль, что Комиссия почему-то не инициировала это раньше. Видимо, ждали нашей петиции,

– заявила Михайлова.

СБУ подтвердила, что у судьи Львова – российское гражданство

СБУ в октябре 2022 года подтвердила, что у Богдана Львова – главы Кассационного хозяйственного суда Верховного суда Украины – есть российское гражданство. Его продлили еще в 2012 году потому, что паспорт с 1999 года утратил силу.

Петиция о прекращении гражданства судьи Львова набрала необходимое количество голосов меньше, чем за 5 дней.

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