Зеленський подякував усім, хто долучився до петиції за активну громадянську позицію. Український лідер нагадав, що правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його набуття та припинення визначає закон "Про громадянство України".

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За дорученням Зеленського Комісія при президентові з питань громадянства вивчить це питання. У процесі перевірять, чи є підстави, аби припинити громадянство судді Львова. За результатами – ухвалять відповідне рішення.

Аліна Михайлова – авторка петиції – вже відреагувала на рішення президента. Вона зауважила, що отримала відповідного листа від Зеленського.

Підстави для припинення громадянства звичайно, що є. Бажаю Комісії якомога швидше їх надати президенту. Шкода, що Комісія чомусь не ініціювала це раніше. Мабуть, чекали на нашу петицію,

– заявила Михайлова.

СБУ підтвердила, що у судді Львова – російське громадянство

СБУ у жовтні 2022 року підтвердила, що у Богдана Львова – голови Касаційного господарського суду Верховного суду України – є російське громадянство. Його продовжили ще у 2012 році тому, що паспорт від 1999 року втратив чинність.

Петиція про припинення громадянства судді Львова набрала необхідну кількість голосів менше, аніж за 5 днів.

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