Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественную инициативу "Игла".

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Петиция о применении санкций к Портнову

11 января соответствующая петиция набрала необходимые 25 000 голосов. Теперь Кабинет Министров должен рассмотреть ее и обратиться в СНБО с требованием о применении персональных санкций против беглеца Андрея Портнова, который во времена госизменника Януковича руководил главным управлением судоустройства администрации президента.

Автор – руководитель отдела расследований hromadske. В тексте петиции отметила, что учитывая аргументацию США, которые в 2021 году наложили санкции на Портнова, его действия создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам Украины.

По состоянию на 2019 год Портнов принимал меры для контроля над украинской судебной системой, влиял на соответствующее законодательство, пытался поставить лояльных чиновников на высшие судейские должности и покупать судебные решения. В середине 2019 года Портнов сговорился с высокопоставленным украинским чиновником, чтобы сформировать высшие правовые институты страны в свою пользу и повлиять на Конституционный суд Украины. Кроме того, Портнов участвовал в попытке повлиять на Генеральную прокуратуру Украины,

– подчеркнула Ярослава Вольвач.

Во время сбора подписей автор петиции сообщала, что после того, как ряд общественных организаций и редакций СМИ призвал граждан подписать ее, Портнов направил некоторым организациям письмо.

...очевидно, что мы имеем дело с новым явлением, когда, объединяясь в организованную группу так называемых общественных активистов, они пробуют управлять страной, давят на должностных лиц и пытаются подать свои частные интересы, как общественное мнение,

– говорилось в письме.

К слову, соответствующая петиция была подана после того, как в декабре 2024 года Киевский апелляционный суд обязал Общественное удалить расследование "Как отжимали Крым. Пленки Портнова".

Во времена Януковича Андрей Портнов лоббировал и поддерживал действующий закон "Об адвокатуре". Важно понимать, что адвокатура является частью системы правосудия, от этого сообщества зависит качество работы трех ветвей власти, – судебной, законодательной и исполнительной.

Закон "Об адвокатуре" ввел монополию Национальной ассоциации адвокатов Украины, – все адвокаты должны быть членами этой Ассоциации. С тех пор неизменной руководительницей организации является соратница предателя Виктора Медведчука Лидия Изовитова.

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В Общественной инициативе "Игла" отметили, что собрали доказательства, которые доказывают, что руководство ассоциации коммуницирует с адвокатами России, которые поддерживают войну против Украины.

Также "Игла" отмечает, что несмотря на требование в отчете Европейской комиссии, профильный комитет Рады, который возглавляет Денис Маслов от "Слуги народа" за все 6 лет работы парламента так и не демонополизировал адвокатуру.

Ровно год назад Конституционный Суд начал рассматривать жалобу адвоката Вячеслава Плескача. Он доказывает неконституционность требования для адвокатов быть безальтернативно членом одной ассоциации.

"Руководство Ассоциации неоднократно давило на тех адвокатов, которые пошли служить в ВСУ, просило извинения перед судьями за действия адвокатов майдановцев, не реагировало должным образом на действия части адвокатов, которые остались на временно оккупированных территориях и участвовали в пытках", – отметили в Общественной инициативе "Игла".