Украинцы требуют раздельных вагонов для мужчин и женщин: петиция появилась на сайте Кабмина

Во многих государствах мира существуют отдельные вагоны для женщин в метро и поездах. Такую же практику украинцы предложили внедрить и в нашем государстве, для чего создали соответствующую петицию на сайте Кабмина.

Автор петиции Ольга Ожогина, которую поддержали ОО "Дівчата" и сообщество "Жіноцтво", предложила создать не только вагоны для женщин, но и для мужчин, которые будут существовать вместе с общими. При этом такие вагоны украинцы хотят видеть в поездах, следующих по маршруту дольше шести часов.

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Не только отдельные вагоны

Кроме того, женщина предложила ввести новую функцию при покупке билета на поезд. По ее мнению, которое разделяют подписанты петиции, уместно было бы добавить фильтр "пол" при покупке билета.

В случае отсутствия мест в "смешанных" вагонах реализовать билеты в отдельные вагоны для лиц обоих полов. Для идентификации пола добавить фильтр "пол" при покупке билета,

– отметила автор петиции.

Стоит отметить, что петицию женщина создала 15 мая, и всего за неполные три дня, по состоянию на 15:40 18 мая, она уже собрала 6 599 голосов из 25 тысяч необходимых. При этом среди подписантов есть не только женщины, но мужчины.

Зачем это нужно

Поскольку АО "Укрзализныця" является государственным предприятием, просим внедрить отдельный вагон для женщин и мужчин для создания безопасных и психологически комфортных условий для перевозок, согласно пункту 6 Устава предприятия,

– подчеркнула в своем обосновании автор петиции.

Кроме первоочередной причины создания таких вагонов, автор обратила внимание и на комфорт пассажиров. Ведь на длинных маршрутах, когда нужно не раз переодеться и уснуть в компании неизвестных людей в купейных или плацкартных вагонах, пассажиры могут чувствовать дискомфорт из-за людей противоположного пола.

Конечно, отметила Ольга и не редки случаи неприемлемого поведения, а также изнасилования, которые случались в поездах не раз.

Нередки случаи неприемлемого поведения, такие как навязчивое поведение, умышленные прикосновения к другим пассажирам. В частности, известны даже случаи изнасилования в купейных вагонах,

– отметила Ольга Ожогина.

Следовательно, выделение на весь поезд хотя бы одного отдельного вагона для женщин и одного для мужчин, по ее мнению, смогло бы длительное путешествие сделать не только более безопасным, но и комфортным. А значит, предотвратить негативный опыт пассажиров.