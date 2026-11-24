Петиция с призывом уволить министра по делам ветеранов Виталия Кима менее чем за неделю набрала необходимые 25 тысяч подписей. Теперь это обращение должен рассмотреть Кабинет министров Украины. Между тем в Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления об увольнении чиновника.

Об этом стало известно с сайта электронных петиций Кабмина.

Почему украинцы требуют увольнения Виталия Кима?

Автором петиции стал защитник Мариуполя, ветеран войны и бывший военнопленный Никита Татьянко. Он призвал премьер-министра Сергея Корецкого инициировать вопрос об увольнении Кима из-за ряда претензий к его деятельности на должности.

Главной причиной возмущения стали высказывания министра в одном из недавних интервью. В частности, Ким заявил, что после возвращения военных с фронта возможен рост преступности и социальной напряженности.

Ветеран обратил внимание на высказывания министра в недавнем интервью, где тот отрицал существование психологических травм и заявил, что после войны воины якобы могут уйти в криминал.

Автор петиции считает, что такие слова формируют опасный стереотип о ветеранах как о потенциальной угрозе для общества. По его мнению, глава Минветеранов должен заниматься поддержкой и интеграцией защитников, а не связывать их возвращение к гражданской жизни с неизбежным ростом преступности.

Скандал вокруг Виталия Кима возник после его интервью о возвращении военных к гражданской жизни. Его слова о возможном росте преступности среди ветеранов возмутили защитников. Военный аналитик и психолог Максим Колесников объяснил, почему такие утверждения не имеют научного обоснования и могут лишь усугубить стигматизацию ветеранов.