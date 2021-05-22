Для цього потрібно підписати петицію про негайне звільнення заступника Єрмака. Це можна зробити всього за 2 хвилини.

Внимание Татаров создает проблемы вокруг Зеленского и его команды, – Фесенко

Чим відзначився Татаров

Рятуючи Татарова від покарання, Офіс Зеленського організував незаконні рішення Печерського, Київського апеляційного та Верховного судів, а ще – Офісу генпрокурора, ДБР, СБУ й Нацполіції.

Під час Революції Гідності Татаров стверджував, ніби беркут "не використовує зброю", а значить мітингувальників застрелили їхні ж побратими. За цю огидну брехню Татаров отримав від Януковича звання "Заслужений юрист України".

Зверніть увагу! Олег Татаров працював заступником начальника Головного слідчого управління МВС України, коли президентом був Віктор Янукович.

Усіма силами Зеленський намагався публічно уникати теми Татарова. Проте на пресконференції журналістка прямо його про це запитала. Президент зауважив, що не проінформований та не має доказів того, що Татаров робив антиукраїнські заяви. Також наголосив, що питання щодо Татарова краще ставити Єрмаку.

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Бачите, якою не комфортною Зеленському є ця тема? Спочатку він пробує перекинути відповідальність на Єрмака, але не згадує, що саме президент призначив Татарова. Потім намагається виправдатися, що в Захарченка працювали 30 тисяч людей, але розуміє, що Татаров був одним із керівників "репресивного катка", а не рядовим міліцейським.

Врешті-решт, Зеленський ніби виправдовується тим, що нічого не знає про огидні вчинки Татарова. Ніби він щось чув, але доказів не має.

Петиція про звільнення Татарова

Як кількома кліками ми можемо змусити Зеленського звільнити Татарова? Треба зафіксувати, що ми, українці, не будемо толерувати нелюдів Януковича на високих державних посадах.

Що конкретно ви можете для цього зробити? Підписати петицію про негайне звільнення заступника Єрмака. Ми вже зібрали під нею понад 11 тисяч підписів. Залишилося ще – 14.

Чи відреагує Зеленський

Чому я думаю, що президента відреагує на петицію? Я не думаю, я знаю, бо він уже реагував. Наприклад, 25 тисяч підписів під вимогою ліквідувати ОАСКу змусило Зеленського подати відповідний законопроєкт.

Річ у тім, що закон прямо вимагає особистої відповіді президента на петицію, у якій ми виписали всі гріхи Татарова. Ті гріхи, про які Зеленський публічно, на всю країну сказав, що ніби про них не знає.

Змусивши його розглянути петицію, ми забираємо в президента останнє виправдання: мовляв, він щось чув, але доказів не бачив. У петиції все детально описано. Ваш підпис публічно покладає всю відповідальність за Татарова особисто на Зеленського. Ваш підпис не залишає Зеленському іншого вибору, окрім як: або звільнити Татарова, або безповоротно відрізати добрий шмат власного рейтингу.

Як підписати петицію

Підписання петиції займе у вас рівно 2 хвилини.

Вбиваєте в пошуковику "петиція до президента". Переходите на президентський сайт. У правому верхньому куті натискаєте "вхід/реєстрація".

Для підтвердження вашої особи натискаєте "Bank ID НБУ".

Потім обираєте ваш банк (наприклад, "Приват" чи "Ощад"), натискаєте "Продовжити" й авторизуєтеся вже через звичний вам онлайн банкінг.

Дозволяєте НБУ опрацювати дані й система повертає вас (вже авторизованого) на президентський сайт.

Там тицяєте на "за кількістю": першою в списку й буде петиція про звільнення Татарова. Підписуєте її. Усе.

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Справа Татарова: коротко