"Посвятил жизнь памяти подвергшимся репрессиям": умер ученый и политзаключенный Петр Франко
Источник:Андрей Садовый
Общину Львова 28 мая всколыхнула трагическая новость. Ушел из жизни известный ученый и политзаключенный – Петр Франко.
Общественный деятель отошел в мир иной на 90-м году своей жизни. На протяжении своей деятельности Петр Франко занимался памятью тех, кто подвергся репрессиям.
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Петр Франко отошел в вечность
Городской председатель Львова Андрей Садовый рассказал, что Петр Франко был политзаключенным, выдающимся исследователем, писателем и общественным деятелем. Внезапная смерть мужчины, по словам Садового, стала еще одной тяжелой потерей для общества Львова и Украины.
Он посвятил свою жизнь служению Украине и памяти тех, кто подвергся репрессиям. Его деятельность и настойчивость в восстановлении исторической справедливости никогда не будет забыта,
– написал мэр Львова.
Садовый пожелал вечной памяти известному украинскому ученому и научному работнику.
Петр Франко отошел в вечность / Фото с телеграм-канала Андрея Садового
Что известно о Петре Франко
Петр Франко родился 4 июля 1934 года в селе Глиницы в Львовской области. Жизнь Франко была отмечена его участием в национально-освободительной борьбе. В возрасте 15 лет он был приговорен к 5 годам заключения в особых концлагерях за свою активную деятельность в национально-освободительной борьбе.
Франко пережил тяжелые испытания в мордовских концлагерях, прежде чем был реабилитирован в 1991 году. В течение своей жизни он был ключевой фигурой в восстановлении воинских захоронений Украинской повстанческой армии и Украинской галицкой армии на Яновском кладбище.
С 1992 года Петр Франко занимал должность председателя Львовского областного общества политических заключенных и репрессированных. В течение 2010 – 2015 годов был председателем Всеукраинского общества политических заключенных и репрессированных, а с 2015 года – Почетным председателем.
Петр Франко инициировал присвоение улицам Львова имен Митрополита Андрея Шептицкого и Героев УПА. Кроме того, он сыграл ключевую роль в обеспечении выделения 76-го поля на Лычаковском кладбище для захоронения бойцов, которые боролись за свободу Украины в 1940-х и 1950-х годах. Благодаря своей усердной работе с архивами, Франко обнаружил захоронение 26 детей в братской могиле на Яновском кладбище, которые стали жертвами пыток коммунистического режима в 1949 – 1951 годах.
Он также был членом организационных комитетов по сооружению памятников:
- главнокомандующему УПА Роману Шухевичу во Львове (2007 год);
- Гайдамакам во Львове (2007 год);
- Митрополиту Андрея Шептицкого во Львове (2010 год);
- Евгения Коновальца во Львове (2013 год);
- Героев ЗУНР и УГА во Львове (2018 год);
- гетмана Петра Сагайдачного (2018 год)
Он также был членом организационного комитета строительства мемориала "Памяти жертв советского политического террора" 1941 года на поле № 55 Яновского кладбища. Также Франко стал Сеньором Пласта.