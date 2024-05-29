Громадський діяч відійшов у засвіти на 90-му році свого життя. Впродовж своєї діяльності Петро Франко займався пам'яттю тих, хто зазнав репресій.

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Петро Франко відійшов у вічність

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що Петро Франко був політв'язнем, видатним дослідником, письменником та громадським діячем. Раптова смерть чоловіка, за словами Садового, стала ще однією важкою втратою для громади Львова та України.

Він присвятив своє життя служінню Україні та пам'яті тих, хто зазнав репресій. Його діяльність і наполегливість у відновленні історичної справедливості ніколи не буде забутою,

– написав мер Львова.

Садовий побажав вічної пам'яті відомому українському науковцю та науковцю.



Петро Франко відійшов у вічність / Фото з телеграм-каналу Андрія Садового

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та знайомим у зв'язку зі смертю українського науковця та громадського діяча Петра Франка.

Що відомо про Петра Франка

Петро Франко народився 4 липня 1934 року в селі Глиниці на Львівщині. Життя Франка було позначене його участю в національно-визвольній боротьбі. У віці 15 років він був засуджений до 5 років ув'язнення в особливих концтаборах за свою активну діяльність у національно-визвольній боротьбі.

Франко пережив важкі випробування в мордовських концтаборах, перш ніж був реабілітований у 1991 році. Протягом свого життя він був ключовою фігурою у відновленні військових поховань Української повстанської армії та Української галицької армії на Янівському цвинтарі.

Від 1992 року Петро Франко обіймав посаду голови Львівського обласного товариства політичних в'язнів і репресованих. Протягом 2010 – 2015 років був головою Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих, а із 2015 року – Почесним головою.

Петро Франко ініціював присвоєння вулицям Львова імен Митрополита Андрея Шептицького та Героїв УПА. Крім того, він відіграв ключову роль у забезпеченні виділення 76-го поля на Личаківському цвинтарі для поховання бійців, які боролися за свободу України в 1940-х і 1950-х роках. Завдяки своїй старанній роботі з архівами, Франко виявив поховання 26 дітей у братській могилі на Янівському цвинтарі, які стали жертвами тортур комуністичного режиму в 1949 – 1951 роках.

Він також був членом організаційних комітетів зі спорудження пам'ятників:

головнокомандувачу УПА Романові Шухевичу у Львові (2007 рік);

Гайдамакам у Львові (2007 рік);

Митрополита Андрея Шептицького у Львові (2010 рік);

Євгена Коновальця у Львові (2013 рік);

Героїв ЗУНР та УГА у Львові (2018 рік);

гетьмана Петра Сагайдачного (2018 рік)

Він також був членом організаційного комітету будівництва меморіалу "Пам'яті жертв радянського політичного терору" 1941 року на полі № 55 Янівського кладовища. Також Франко став Сеньйором Пласту.