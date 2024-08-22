Минздрав проверит психиатрическую больницу в Одессе после жалоб объявившего голодовку боевого медика

В Министерстве здравоохранения инициировали проверку в Одесской областной психиатрической больнице № 2. Это произошло сразу после рассказа боевого медика о ненадлежащих условиях в заведении.

Петр Конопля в своих соцсетях пожаловался на питание пациентов, отметив, что блюда готовятся из продуктов низкого качества и не соответствуют нормам сбалансированности. В то же время в палатах была плесень. В связи с плохими условиями военный объявил голодовку.

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Проверка психиатрической больницы в Одессе

По поручению Министерства здравоохранения Украины в ситуации разбирается комиссия департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации, которая изучает озвученные факты, а также причины, по которым пациенты не были сразу размещены в помещениях медучреждения с надлежащими условиями,

– сообщили в Минздраве.

Также министерство добавило, что недавно это заведение было присоединено к Одесскому областному центру психического здоровья, владельцем которого является Одесский областной совет. Минздрав призвал администрацию медучреждения принять меры, чтобы пациенты имели возможность лечиться в нормальных условиях. Жани НСЗУ свидетельствуют о том, что больница имеет все необходимые ресурсы, чтобы это обеспечить.

Министерство здравоохранения пообещало обнародовать результаты и дальнейшие действия дополнительно.

К слову, через некоторое время после поста Петр Конопля рассказал, что в больнице начались изменения. Теперь к макаронам и компоту, которые предлагали в больнице, добавили также овощи и сардельку. Также медик отметил, что ожидается приезд губернатора и телеканалов.