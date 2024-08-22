Петро Конопля у своїх соцмережах поскаржився на харчування пацієнтів, зазначивши, що страви готуються з продуктів низької якості та не відповідають нормам збалансованості. Водночас у палатах була пліснява. У зв'язку з поганими умовами військовий оголосив голодування.

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Перевірка психіатричної лікарні в Одесі

За дорученням Міністерства охорони здоров'я України в ситуації розбирається комісія департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації, яка вивчає озвучені факти, а також причини, з яких пацієнти не були одразу розміщені в приміщеннях медзакладу із належними умовами,

– повідомили у МОЗ.

Також міністерство додало, що нещодавно цей заклад було приєднано до Одеського обласного центру психічного здоров’я, власником якого є Одеська обласна рада. МОЗ закликало адміністрацію медзакладу вжити заходів, аби пацієнти мали змогу лікуватися в нормальних умовах. Жані НСЗУ свідчать про те, що лікарня має всі необхідні ресурси, аби це забезпечити.

Міністерство охорони здоров'я пообіцяло оприлюднити результати та подальші дії додатково.

До слова, за деякий час після поста Петро Конопля розповів, що у лікарні почалися зміни. Тепер до макаронів та компоту, які пропонували у лікарні, додали також овочі та сардельку. Також медик зазначив, що очікується приїзд губернатора та телеканалів.