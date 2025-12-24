Умер львовский ведущий Петр Остапишин, который работал на телевидении почти 40 лет

В возрасте 77 лет умер многолетний диктор ТРК "Львов" и ведущий старейшей программы львовского телевидения "Концерт поздравлений" Петр Остапишин. Его причину смерти пока не сообщают.

Петр Остапишин работал на Львовском телевидении 38 лет. Об этом сообщил его коллега Олег Климович, передает 24 Канал.

Что известно о смерти диктора?

Диктор Львовского телевидения, ведущий программ "Концерт поздравлений" и "Кофе по-львовски" Петр Остапишин умер 23 декабря в возрасте 77 лет.

Он останется в нашей памяти человеком высокой культуры, тонкого художественного вкуса, настоящей интеллигентности и порядочности,

– отметил Климович.

Мэр Львова Андрей Садовый выразил соболезнования родным Петру Остапишину и отметил его вклад во львовское телевидение.

"Концерт поздравлений" был больше чем традиция – это был человек-эпоха, лицо львовского телевидения, которая собирала у экранов тысячи зрителей. Скорбим и искренне сочувствуем семье,

– написал он.

Петр Остапишин был ведущим "Концерта поздравлений" в течение 38 лет – от 1977 до закрытия программы в 2018 году. После завершения работы на телевидении он посвятил себя преподаванию во львовском филиале Национального университета культуры и искусств.

