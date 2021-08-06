Мы для стран НАТО в лучшем случае вызов, в худшем угроза, – политолог

Украина много лет пытается вступить в Организацию Североатлантического договора. Вопрос членства в НАТО – политический.

Такое мнение в эфире "О главном" с Екатериной Соляр на 24 канале высказал политолог, доктор политических наук Игорь Петренко. По его словам, вступление в Альянс – вопрос не исключительно реформ.

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"Мы для стран НАТО в лучшем случае вызов, в худшем – угроза", – подчеркнул Петренко.

Политолог: В НАТО понимают фактор России

Он отметил, что в организации прекрасно понимают фактор России и не хотят вступать в противостояние, понимая риски и то, на что готово государство-агрессор.

В частности Украина, как и другие страны, в 2014 году не ожидала, на что может пойти Россия. Хотя и с 2008 года были тревожные звонки, в частности по Грузии.

Мы должны однозначно настаивать на вступлении в НАТО и ЕС. Мы должны об этом заявлять, делать реформы. Но также мы можем использовать другие механизмы,

– отметил политолог.

Например, быть главным союзником США вне НАТО и использовать все те механизмы, которые предусматривает соответствующий статус.

Или же, как сказал Петренко, получать четкие гарантии от украинских партнеров в контексте конкретных договоров, в том числе на поставку вооружения. Он отметил, что Украина сделала важный шаг – у нас на высоком уровне сотрудничество с Великобританией, Турцией.

Вступление Украины в НАТО неизбежно

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"Результат, скорее всего, неизбежен. Но это вопрос перспективы долгих лет, многое зависит от событий, которые будут развиваться в России", – заметил эксперт.

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