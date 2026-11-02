Нацгвардия будет сообщать о пострадавших и ходе проверки события под Киевом
Национальная гвардия Украины готовится назначить служебное расследование в связи с событиями 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом. В ведомстве пообещали наказать виновных, если будут выявлены нарушения.
Об этом сообщили в НГУ.
Что говорят в НГУ?
Правоохранительные органы привлечены к выяснению всех обстоятельств инцидента и проведению независимой правовой оценки событий под Киевом.
Главная задача – установить реальные обстоятельства и определить, имеются ли нарушения в ситуации, сложившейся на Петропавловской Борщаговке… Если будут установлены нарушения, виновные понесут ответственность по закону,
– заявили в Национальной гвардии Украины.
Также там заверили, что некоторым родственникам и представителям общественности уже предоставили доступ в помещение, поэтому они имели возможность лично пообщаться с теми, кто находится внутри.
Информацию о состоянии пострадавших и ходе проверки будем публиковать регулярно. На данный момент дополнительных обращений за медицинской помощью не поступало,
– добавили в НГУ.
Напомним, ранее сообщалось, что в Петропавловскую Борщаговку прибыли представители Офиса военного омбудсмена вместе с командованием Национальной гвардии Украины. Они отметили, что все военнослужащие находятся в безопасности и получают необходимую помощь.