Офис военного омбудсмена назначил проверку в связи с ситуацией в Петропавловской Борщаговке

Офис военного омбудсмена работает на месте событий в Петропавловской Борщаговке совместно с командованием Национальной гвардии Украины. Там заверили, что все военнослужащие находятся в безопасности и получают необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Офис военного омбудсмена присоединился к проверке

В Офисе военного омбудсмена отметили, что представители ведомства находятся на месте вместе с командованием Нацгвардии и следят за ситуацией.

Все военнослужащие в безопасности, необходимая медицинская помощь оказывается,

– подчеркнула Ольга Решетилова.

Также там назначена проверка, в ходе которой должны быть установлены все обстоятельства происшествия. В Офисе рассчитывают на сотрудничество с правоохранительными органами и СБУ.

Что известно о ситуации в Петропавловской Борщаговке?

2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области возник конфликт возле частного дома, где находились военнослужащие Национальной гвардии. В сети начали распространяться сообщения о якобы незаконном удержании военных со статусом "СОЧ", пытках, вымогательстве денег за освобождение и десятках людей в подвале. Также появлялись сообщения о погибшем и людях с тяжкими травмами.

Впоследствии полиция опровергла информацию о массовом удержании заложников и гибели людей. В то же время командующий Нацгвардией Александр Пивненко подтвердил, что на объекте находились военнослужащие, в частности те, кто самовольно покинул воинские части.

Четверо военных нуждались в медицинской помощи, поэтому их доставили в медицинский центр Нацгвардии. По его словам, еще 18 военнослужащих, которых он видел в помещении, чувствовали себя нормально и могли звонить родным.

Пивненко пообещал лично контролировать служебное расследование. Будут опрошены командир и медики, постоянно находившиеся на месте, а в случае выявления нарушений виновные будут наказаны. Также командующий объяснил изъятие телефонов соображениями безопасности и признал, что место временного размещения военных необходимо изменить.