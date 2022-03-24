Philip Morris останавливает инвестиции и существенно ограничивает работу в России
Источник:прессслужба Philip Morris
Крупный производитель сигарет Philip Morris заявил, что останавливает инвестиции в Россию. Компания ограничивает работу в государстве, напавшем на Украину.
Philip Morris уже сократили свое производство в России. В частности, сняли с продажи ряд сигаретных брендов и отменили запуски всех продуктов.
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Philip Morris останавливают запуск продуктов и отзывают инвестиции
Как сообщили в пресс-службе Philip Morris, предприняли следующие шаги:
- временно приостановили маркетинговую деятельность в стране;
- отменили запуски продуктов, запланированных на 2022 год;
- отменили планы производства и отозвали действующие инвестиции в размере 150 миллионов долларов.
Также Совет директоров и управляющих Philip Morris работает над вариантами упорядоченного выхода с российского рынка.
Наши усилия за последние четыре недели были направлены на обеспечение безопасности наших украинских коллег,
– подчеркнул гендиректор компании Яцек Ольчак.
Заметим, что табачная компания в 2020 году в бюджет России принесла 2,91 млрд долларов налогов и акцизов.
Ранее в Philip Morris сообщали, что не намерены выходить с российского рынка. Компания временно приостановила инвестиции, однако производство и продажи продолжались.
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