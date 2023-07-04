Пиар и популизм: эксперт о реакции властей на решение НКРЭКУ изменить тарифы на воду

Объявление властями решения НКРЭКУ о повышении тарифов на воду позорным, непрофессиональным и несогласованным с Правительством – вляется пиаром и популизмом. НКРЭКУ объявляло новые тарифы именно по утвержденной Правительством методике.

Как отмечает директор "Института города" Александр Сергиенко, чтобы тарифы были обоснованными, следует поощрять водоканалы к снижению себестоимости и строго контролировать учет результатов их деятельности

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"Обычно любая власть использует для пиара новости приятные, но, оказывается, можно прославлять себя и на плохих новостях. Ранее такая тактика была присуща находившимся в оппозиции политсилам, а сейчас ее взяла на личное вооружение действующая власть. Решение НКРЭКУ о повышении тарифов на воду было названо "позорным", "непрофессиональным" и несогласованным с Правительством. Это означает, что все валовые расходы водоканалов (то есть все их прихоти) включаются в тариф", – рассказывает Александр Сергиенко.

По словам Сергиенко, для того чтобы тарифы были обоснованными, следует устанавливать их на уровне себестоимости, тогда это будет стимулировать водоканалы к ее снижению, чтобы получить большую прибыль. Также следует взять под строгий контроль учет результатов деятельности водоканалов. Однако, последние заявления властей относительно тарифов на воду следует расценивать как популизм.

Неужели на этом можно получить электоральные баллы? Неужели можно считать людей идиотами, которые все "схавают"? Неужели украинцы не понимают, что расплачиваться за собственную политическую доверчивость и банальный популизм нынешней власти придется им самим?,

– пишет Сергиенко.

Как сообщалось ранее, НКРЭКУ одобрило повышение тарифов на воду с 1 июля. На изменение тарифа повлияло увеличение стоимости электроэнергии, рост стоимости реагентов, затрат на оплату труда и другие факторы. После выступления Владимира Зеленского НКРЭКУ отменила свое решение.