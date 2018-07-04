Пиарщики Порошенко украли фото: скандал получил неожиданное развитие

Пресс-атташе 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Полина Кравченко отреагировала на скандал с кражей ее фотографии со стороны пиарщиков Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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В частности, Полина Кравченко подтвердила, что на фото изображена именно она.



"Моя фотография, моя собака, сделано на мой фотик", – подчеркнула женщина.



Кроме того, пресс-секретарь 56-й отдельной мотопехотной бригады заметила, что разрешения на использование фотографии не давала.



"Свои фото я часто вижу в различных сообществах, у разных незнакомых мне людей. И я не против, наоборот приятно даже. Поэтому прошу не делайте из этого скандала. Теперь популярна не только я, но и моя собака. А быть лицом пусть возможно и не супер-пупер рекламы для меня – честь", – отметила Полина Кравченко.

Напомним, недавно в Украине разразился скандал, поскольку команда действующего президента Петра Порошенко в котоырй раз без разрешения использовала чужое фото.