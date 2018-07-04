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Піарники Порошенка вкрали фото: скандал отримав неочікуваний розвиток

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Поліна Кравченко
Поліна Кравченко / Соцмережі

Прес-аташе 56-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Поліна Кравченко відреагувала на скандал із крадіжкою її фотографії з боку піарників Президента України Петра Порошенка.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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Зокрема, Поліна Кравченко підтвердила, що на фото зображено саме її.

"Моя фотографія, мій собака, зроблено на мій фотік", – підкреслила жінка.

Крім того, речниця 56-ї окремої мотопіхотної бригади зауважила, що дозволу на використання світлини не давала.

"Свої фото я досить часто бачу в різних спільнотах, у різних незнайомих мені людей. І я не проти, навпаки приємно навіть. Тому прошу не робіть з цього скандалу. Тепер популярною є не тільки я, але й мій собака. А бути обличчям нехай можливо й не супер-пупер реклами для мене – честь", – наголосила Поліна Кравченко.

Нагадаємо, нещодавно в Україні вибухнув скандал, оскільки команда чинного президента Петра Порошенка вкотре без дозволу використала чуже фото.

Теги: Новини України Президент України Новини політики Збройні Сили України Скандал Мережа Петро Порошенко
Джерело: 24 канал
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