Крымчанин сказал россиянину, что на полуострове живут замечательные люди, а "п*дарасы из Москвы понаехали". Видео ссоры опубликовал офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан.

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Конфликт между россиянином и крымчанином

В ответ россиянин назвал местного "быдлом".

Где быдло? Ты на себя посмотри, с*ка, бл*дь, идиот,

– ответил мужчина.

Житель России сказал, что крымчанин в прямом эфире.

Смотрите видео лайки 18+ (присутствует нецензурная лексика):

Похожий конфликт в Крыму

В январе 2021 года хамовитый россиянин набросился с руганью на местную жительницу в оккупированном Крыму. Крымчанка обратила внимание на агрессивное поведение пассажира и сделала ему замечание. Женщина бросила в его сторону фразу "Понаехали тут".

После этих слов собеседник разозлился. Он подбежал к женщине и начал кричать ей: "Я из Сибири. Ты в Украине жила, а я в Россию приехал".

Другие пассажиры пытались успокоить пассажира, однако безрезультатно.