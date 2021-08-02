У січні 2021 року хамовитий росіянин накинувся з лайкою на місцеву жительку в окупованому Криму. Кримчанка звернула увагу на агресивну поведінку пасажира та зробила йому зауваження. Жінка кинула у його бік фразу "Понаїхали тут".

Після цих слів співрозмовник розлютився. Він підбіг до жінки та почав кричати їй: "Я з Сибіру. Ти в Україні жила, а я в Росію приїхав".