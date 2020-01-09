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      24 Канал Программы Голобородько
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Підводні камені обміну полоненими: топові відео 24 каналу

      Голобородько 67 Читати новину українською

      2019 рік виявився насиченим на події: новий президент, новий парламент, новий уряд. Після трирічної перерви відбулася зустріч у нормандському форматі. Фактично було відновлено процес перемовин про завершення війни між Росією та Україною. Одним із найбільш важливих рішень для всієї країни стало повернення українських бранців з Росії та окупованих територій на Батьківщину.

      За цей рік відбулося так багато подій, що їх усіх важко перерахувати. Соціологи групи "Рейтинг" провели своє дослідження. Вони запитали в українців: "Які політичні події стали найважливішими в 2019 році?" 

      В предыдущем выпуске: Гучні звільнення Зеленського: як змінилась Рада після виборів

      Результати не стали неочікуваними: українці назвали і президентські та парламентські вибори, і оновлений уряд. Втім, найважливішою подією 2019 року опитувані вважають звільнення полонених з Росії. 

      Повернення політв'язнів та моряків

      Повернення українців, які перебували в полоні у Росії – це справді важлива подія. Уся країна багато років стежила за долею наших політв'язнів: Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Едема Бекірова, Павла Гриба, Романа Сущенка, Володимира Балуха. 

      Інфографіка Україна Росія обмін полоненими
      В Україну повернулися в'язні Кремля / Інфографіка 24 каналу

      Крім того, в Україну повернулися 24 українські моряки, незаконно ув'язнені після нападу росіян в Керченській протоці в листопаді 2018 року. 

      Напад Росії на українські кораблі: відео

      Перша реакція офіційної української влади була закономірною – введення воєнного стану. Атака на українські кораблі стала відкритим актом агресії Росії. Тож наступним кроком було звернення до міжнародних організацій. Зокрема, і до Міжнародного трибуналу. Зрештою рішення міжнародних інстанцій було на користь України. 

      К теме: Як захоплювали та повертали українські кораблі: хронологія агресії Росії у Керченській протоці

      Рішення, що зобов'язувало звільнити українських моряків, було прийнято ще в травні, проте ні за місяць, ні за два очікуваного звільнення так і не відбулося. Новий президент Володимир Зеленський теж вступив у процес перемовин.

      Обмін декілька разів зривався, зокрема і через неузгоджені дії Офісу Президента та Міністерства закордонних справ, головою якого тоді був Павло Клімкін. 

      Павло Клімкін МЗС
      Павло Клімкін

      Перемовини тривали майже три місяці. Згідно з рішенням міжнародного трибуналу, Росія мала повернути полонених і кораблі без будь-яких додаткових умов. Проте кремлівський режим не поспішав це робити. У ході перемовин вдалося досягнути нових домовленостей. Тож вже на початку вересня відбувся обмін 35 на 35. 

      Інфографіка повернення ув'язнених моряків Україна Росія
      Екіпаж захоплених кораблів / Інфографіка 24 каналу

      Росія передала Україні 24 моряків і 11 політв'язнів. Дехто з них провів у російському полоні понад п'ять років. Натомість Україна передала Росії 35 в'язнів, яких вимагав Кремль. Серед них був і бойовик Цемах, причетний до збиття боїнгу рейсу MH17 над Донбасом.

      Володимир Цемах
      Володимир Цемах

      Прізвища в цих двох списках передбачувано викликали палку дискусію в Україні. Чи варто було йти на такий обмін? Детально ситуацію проаналізував Віталій Дейнега, засновник благодійного фонду "Повернися живим", у своїй авторській програмі "Хроніки неоголошеної війни".

      Дивіться відео програми "Хроніки неоголошеної війни" за 15 вересня 2019:

      Життя, свобода, честь і гідність українців для нашої країни є найбільшою цінністю. І те, як зустрічали полонених, яскраве свідчення. Наших хлопців особисто вітали президент, їхні родичі, друзі і десятки телекамер. У Росії зустріч виглядала зовсім не так радісно.

      Євген Назаренко, у минулому доброволець батальйону "Дніпро-1", та ветеран війни на Донбасі Леонід Остальцев у своїй авторській програмі "Недиванна сотня" ще тоді, у вересні, детально з'ясували, на кого ж обміняли наших хлопців. І показали, як по-різному своїх звільнених зустрічали у Києві й Москві.

      Дивіться відео програми "Недиванна сотня" за 13 вересня 2019:

      35 українців після полону в Росії повернулися додому. Але крім них, ще сотні українців продовжили перебувати в Росії, в Криму, в полоні у бойовиків. Леонід Остальцев у своєму "VETERANO блог" зробив огляд того, як зустрічали героїв у Києві, а як вбивць та зрадників у Москві. 

      Дивіться відео програми "VETERANO блог" за 14 вересня 2019: 

      Повернення українських кораблів

      Повернення полонених, хоч і в дещо своєрідний спосіб, все ж було виконанням рішення Міжнародного арбітражу. Іншим зобов'язанням Росії було повернути українські кораблі.  І вони це зробили. 

      Повернення захоплених кораблів
      Жителі Очакова зустрічали українські кораблі

      Кораблі повернули в жахливому стані. Росіяни познімали з них усе, що тільки можна було, навіть унітази. Це стало приводом для багатьох жартів. Про це іронічно розказував Ігор Гаврищак у програмі "Вєсті.UA". 

      Дивіться випуск програми "Вєсті.UA" за 21 листопада 2019:

      Результати Нормандської зустрічі

      Після зустрічі у нормандському форматі в Парижі 9 грудня розпочався новий раунд перемовин про повернення полонених. Його метою був обмін за формулою "всіх на всіх". Переговори проходили складно, і неодноразово зривалися.

      Інфографіка Нормандський формат Україна Росія обмін полоненими
      Про що домовилися в Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

      Тих полонених, яких президент обіцяв повернути додому ще до Нового року з підвалів, де їх роками тримали бойовики, також зустрічали тепло і зі сльозами.

      Проте повернути всіх українців додому вдасться ще нескоро. Адже у застінках кремлівського режиму в Росії, та у підвалах їхніх маріонеток на Донбасі залишаються сотні українців. Точної кількості яких ніхто не знає.

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      Всі громадяни України, які залишилися жити в окупованому Донбасі, є справжніми заручниками, що колись таки мають повернутись додому.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Владимир Зеленский Видеоблоги Обмен пленными Возвращение захваченных кораблей Владимир Цемах MH17 Нормандская встреча 2019 Конфликт в Азовском море Москва МИД Украины Голобородько
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