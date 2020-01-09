Підводні камені обміну полоненими: топові відео 24 каналу

2019 рік виявився насиченим на події: новий президент, новий парламент, новий уряд. Після трирічної перерви відбулася зустріч у нормандському форматі. Фактично було відновлено процес перемовин про завершення війни між Росією та Україною. Одним із найбільш важливих рішень для всієї країни стало повернення українських бранців з Росії та окупованих територій на Батьківщину.

За цей рік відбулося так багато подій, що їх усіх важко перерахувати. Соціологи групи "Рейтинг" провели своє дослідження. Вони запитали в українців: "Які політичні події стали найважливішими в 2019 році?"

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Результати не стали неочікуваними: українці назвали і президентські та парламентські вибори, і оновлений уряд. Втім, найважливішою подією 2019 року опитувані вважають звільнення полонених з Росії.

Повернення політв'язнів та моряків

Повернення українців, які перебували в полоні у Росії – це справді важлива подія. Уся країна багато років стежила за долею наших політв'язнів: Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Едема Бекірова, Павла Гриба, Романа Сущенка, Володимира Балуха.



В Україну повернулися в'язні Кремля / Інфографіка 24 каналу

Крім того, в Україну повернулися 24 українські моряки, незаконно ув'язнені після нападу росіян в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Напад Росії на українські кораблі: відео

Перша реакція офіційної української влади була закономірною – введення воєнного стану. Атака на українські кораблі стала відкритим актом агресії Росії. Тож наступним кроком було звернення до міжнародних організацій. Зокрема, і до Міжнародного трибуналу. Зрештою рішення міжнародних інстанцій було на користь України.

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Рішення, що зобов'язувало звільнити українських моряків, було прийнято ще в травні, проте ні за місяць, ні за два очікуваного звільнення так і не відбулося. Новий президент Володимир Зеленський теж вступив у процес перемовин.

Обмін декілька разів зривався, зокрема і через неузгоджені дії Офісу Президента та Міністерства закордонних справ, головою якого тоді був Павло Клімкін.



Павло Клімкін

Перемовини тривали майже три місяці. Згідно з рішенням міжнародного трибуналу, Росія мала повернути полонених і кораблі без будь-яких додаткових умов. Проте кремлівський режим не поспішав це робити. У ході перемовин вдалося досягнути нових домовленостей. Тож вже на початку вересня відбувся обмін 35 на 35.



Екіпаж захоплених кораблів / Інфографіка 24 каналу

Росія передала Україні 24 моряків і 11 політв'язнів. Дехто з них провів у російському полоні понад п'ять років. Натомість Україна передала Росії 35 в'язнів, яких вимагав Кремль. Серед них був і бойовик Цемах, причетний до збиття боїнгу рейсу MH17 над Донбасом.



Володимир Цемах

Прізвища в цих двох списках передбачувано викликали палку дискусію в Україні. Чи варто було йти на такий обмін? Детально ситуацію проаналізував Віталій Дейнега, засновник благодійного фонду "Повернися живим", у своїй авторській програмі "Хроніки неоголошеної війни".

Дивіться відео програми "Хроніки неоголошеної війни" за 15 вересня 2019:

Життя, свобода, честь і гідність українців для нашої країни є найбільшою цінністю. І те, як зустрічали полонених, яскраве свідчення. Наших хлопців особисто вітали президент, їхні родичі, друзі і десятки телекамер. У Росії зустріч виглядала зовсім не так радісно.



Повернення українських полонених з Росії / фото: 24 канал Повернення українських полонених з Росії / фото: 24 канал

Євген Назаренко, у минулому доброволець батальйону "Дніпро-1", та ветеран війни на Донбасі Леонід Остальцев у своїй авторській програмі "Недиванна сотня" ще тоді, у вересні, детально з'ясували, на кого ж обміняли наших хлопців. І показали, як по-різному своїх звільнених зустрічали у Києві й Москві.

Дивіться відео програми "Недиванна сотня" за 13 вересня 2019:

35 українців після полону в Росії повернулися додому. Але крім них, ще сотні українців продовжили перебувати в Росії, в Криму, в полоні у бойовиків. Леонід Остальцев у своєму "VETERANO блог" зробив огляд того, як зустрічали героїв у Києві, а як вбивць та зрадників у Москві.

Дивіться відео програми "VETERANO блог" за 14 вересня 2019:

Повернення українських кораблів

Повернення полонених, хоч і в дещо своєрідний спосіб, все ж було виконанням рішення Міжнародного арбітражу. Іншим зобов'язанням Росії було повернути українські кораблі. І вони це зробили.



Жителі Очакова зустрічали українські кораблі

Кораблі повернули в жахливому стані. Росіяни познімали з них усе, що тільки можна було, навіть унітази. Це стало приводом для багатьох жартів. Про це іронічно розказував Ігор Гаврищак у програмі "Вєсті.UA".

Дивіться випуск програми "Вєсті.UA" за 21 листопада 2019:

Результати Нормандської зустрічі

Після зустрічі у нормандському форматі в Парижі 9 грудня розпочався новий раунд перемовин про повернення полонених. Його метою був обмін за формулою "всіх на всіх". Переговори проходили складно, і неодноразово зривалися.



Про що домовилися в Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

Тих полонених, яких президент обіцяв повернути додому ще до Нового року з підвалів, де їх роками тримали бойовики, також зустрічали тепло і зі сльозами.



Як зустрічали ексбранців у аеропорту "Бориспіль" Як зустрічали ексбранців у аеропорту "Бориспіль"

Проте повернути всіх українців додому вдасться ще нескоро. Адже у застінках кремлівського режиму в Росії, та у підвалах їхніх маріонеток на Донбасі залишаються сотні українців. Точної кількості яких ніхто не знає.

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Всі громадяни України, які залишилися жити в окупованому Донбасі, є справжніми заручниками, що колись таки мають повернутись додому.