Мощные ливни на Прикарпатье уже нанесли региона множество убытков – подтоплены несколько сотен хозяйств в десятках населенных пунктов, погибли два человека, еще одного ищут. Однако пик непогоды в Ивано-Франковской области ожидают 24 июня. Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды, наводнения и оползни.

Обострение стихии на Прикарпатье, которое сопровождается наводнениями и оползнями, ожидают 24 июня, заявил глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, пишет "Галка". Читайте также Из-за непогоды затопило трассу национального значения Львов – Мукачево: фото, видео По его словам, по состоянию на 23 июня произошло значительное подтопление нескольких сотен домов. Местные власти анализирует масштабы нанесенного ущерба. Последствия непогоды на Прикарпатье затоплены несколько сотен домов;

в селе Микуличин произошел оползень, спецтехника расчищает дорогу;

из-за этого заблокировано транспортное сообщение с Закарпатской областью;

полностью перекрыта дорога Криворивня – Черновцы. Федорив отметил, что дожди продолжается, поэтому еще идет подсчет убытков. "Будем обращаться к президенту и премьер-министру, чтобы выделили из резервного фонда средства на восстановление поврежденных объектов: мостов, плотин, дорог", – глава области. И добавил, что ситуация еще не до конца понятна, а пик непогоды ожидают 24 июня. Важно! Вследствие непогоды в Ивано-Франковской два человека погибли и один считается без вести пропавшей. Что говорят синоптики На 24 июня в западных областях ситуация только усложнится: прогнозируют сильные осадки.

Кроме того, синоптики предупреждают об угрозе наводнений , в том числе и на Прикарпатье. Из берегов будут выходить реки.

, в том числе и на Прикарпатье. До конца суток 23 июня чрезвычайники объявили в Ивано-Франковской области красный уровень опасности.