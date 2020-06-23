Потужна негода на Прикарпатті вже завдала регіону чимало збитків – підтоплені кілька сотень господарств у десятках населених пунктів, загинули двоє людей, ще одну шукають. Однак пік негоди в Івано-Франківській області очікують 24 червня. Синоптики прогнозують подальше погіршення погоди, повені та зсуви.

Загострення негоди на Прикарпатті, яке супроводжується повенями та зсувами, очікують 24 червня, заявив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів, пише "Галка".

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За його словами, станом на 23 червня відбулося значне підтоплення кількох сотень будинків. Місцева влада аналізує масштаби завданих збитків.

Наслідки негоди на Прикарпатті

затоплено кілька сотень будинків;

у селі Микуличин стався зсув, спецтехніка розчищає дорогу;

через це заблоковане транспортне сполучення з Закарпатською областю;

повністю перекрита дорога Криворівня – Чернівці.

Федорів наголосив, що негода продовжується, тому ще триває підрахунок збитків.

"Будемо звертатися до президента і прем'єр-міністра, щоб виділили з резервного фонду кошти на відновлення пошкоджених об'єктів: мостів, гребель, доріг", – очільник області. Та додав, що ситуація ще не до кінця зрозуміла, а пік негоди очікують на 24 червня.

Важливо! Внаслідок негоди на Івано-Франківщині дві людини загинули і одна вважається безвісти зниклою.

Що кажуть синоптики